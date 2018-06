Láhev hozená do moře před 44 lety dohonila svého odesílatele

15:35 , aktualizováno 15:35

Láhev s dopisem, kterou "z hecu" hodil v roce 1956 do moře Rakušan jedoucí na tehdejší olympijské hry v australském Melbourne, ho dostihla po 44 letech a shodou okolností během další olympiády konané v Austrálii. Napsal to vídeňský deník Kurier. Hansi Schwarzovi ze Salcburku bylo 22 let, když z paluby parníku vezoucího jej na melbournskou olympiádu hodil do Indického oceánu postupně několik láhví, do nichž spolu s kamarádem vložili "dopisy-inzeráty", že hledají seznámení "s dívkou z Pacifiku".