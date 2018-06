Lagerfeld: překvapení v Paříži

Vybráno bylo Centre Georges Pompidou, architektonické dílo Richarda Rogerse a Renza Piana, které v době svého otevření způsobilo nebývalý rozruch.

Všechno potrubí - ventilace, odvodnění, elektřina, které obvykle bývá ve stěnách, totiž jeho tvůrci ponechali návštěvníkům na odiv. I eskalátory se pohybují ve skleněných rourách, a tak se vnitřním i venkovním pozorovatelům nabízí nevšední pohled. Právě těmito otvory se hrnuly do jednoho ze sálů už od deváté hodiny večerní stovky pozvaných hostů. Nikdo nedoufal, že by Lagerfeld, který se většinou davům vyhýbá, chtěl podstoupit stejnou cestu.

Nakonec ale všechny překvapil. Sice s tříhodinovým zpožděním, ale přece jen dorazil. Se svým typicky aristokratickým držením hlavy, k čemuž mu dopomáhají vysoké límce jeho pověstných bílých košil, se nejprve zastavil u naaranžovaných modelů a pak zvolna vstoupil do sálu. Vlasy sčesané do typického culíku, s lehkým make-upem ve tváři a s úsměvem na rtech, se na patnáct minut snažil uspokojit požadavky televizních reportérů.

"Navrhnul jsem pro H&M to samé, co navrhuji pro Chanel, Fendi a Lagerfeld Gallery, tedy to, co lidé nosí, způsobem, jakým to dělá H&M," řekl. "V mém pojetí musí být současná konfekce na jakékoli úrovni stejně kvalitní jako nejdražší značky."

V rukou tentokrát nedržel vějíř, ale i tak nebylo možné nevšimnout si jeho prstů. Až na palec levé ruky je měl osázené masivními prsteny. Malíček kvůli nim nemohl ani ohnout.

Doplňky včetně prstenů jsou součástí jím navržené kolekce pro společnost Hennes&Mauritz, která má po celém světě včetně Prahy takřka tisíc prodejen. Na trhu by se měla objevit už v polovině listopadu a obsahuje jak oblečení pro denní nošení - džíny, trička, tak společenské modely.

Firma dosud oslovovala celebrity jen za reklamními účely, v jejích kampaních se objevily modelky Cindy Crawfordová, Claudia Schifferová, Naomi Campbellová a další. Lagerfeld je prvním ze světových designérů, kterého společnost oslovila a on se spolupráci nebránil. "Časy, kdy mohl návrhář přijít o práci, protože byl spojován s kolekcí pro poměrně levnou značku, pominuly.H&Mzměnil levné v něco žádoucího. A tohle dnes letí," tvrdí Lagerfeld.

Jeden z nejuznávanějších módních tvůrců má jinak nespočet aktivit. Je uměleckým ředitelem modelových domů Chanel a Fendi, píše, kreslí a fotografuje. A je velkým sběratelem umění. Nadevše miluje Francii Ludvíka XV. a XVI. Svou cennou sbírku však nedávno rozprodal. Pěstuje si image tajemného muže a o svém životě říká: "Je bizarní a excentrický, ale pro mě je to to nejnormálnější na světě."

Miluje krásu kolem sebe a snažil se také sám sebe udělat přitažlivějším. Před pár lety zhubl několik desítek kilogramů a váhu si stále drží. Podle jistých zdrojů je mu dvaasedmdesát let, on sám však často uvádí, že je o pět let mladší. Nicméně ve své branži je stále pojmem.

"V téhle branži jste tak dlouho, dokud jste dobrý. Je to jako s filmovými hvězdami. Není v tom spravedlnost, nemá to žádný reálný základ a nemůžete očekávat, že vás někdo bude litovat."