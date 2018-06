Laffita šokoval další přehlídkou, Kobzanová byla k nepoznání

Červenočernou kombinaci, do jaké byly laděny modely představené originálně na střeše garáží u Státní opery v centru Prahy, ovšem zpěvaččiny šaty mít nebudou. "Nechte se překvapit," smál se Laffita. Mlčela i Pilarová, která na přehlídce svého kamaráda spolu se svým manželem Janem Kolomazníkem samozřejmě nemohla chybět.



Osmany Laffita a Eva Pilarová

Byla jsem nadšená, Osmanny umí dělat nádherné věci a já se na šaty od něj už moc těším stejně jako na koncert Alexandrovců. Osmannyho poslední přehlídka byla mimochodem úchvatná a standing ovation si opravdu zasloužil, říká Pilarová.

Stejně nadšená byla také textařka Gábina Osvaldová. Něco tak krásného, elegantního a vypracovaného jsem na molu ještě neviděla. Nápad s malými dětmi byl sice trochu zvrhlý, ale bylo to rozkošné. Zaujalo mě ladění do určité doby a také barvy. Mám ráda černou a tady bylo všechno laděné do černé a červené. Nádherné byly siluety i účesy. Byl to umělecký zážitek," pěla chválu na návrháře Osvaldová.

Laffita se tentokrát nechal inspirovat Stendhalovým románem Červený a černý. "Černá a červená, to je jako vášeň a touha. To je to, co v sobě máme. Toužíme po něčem a nemůžeme se odhodlat. My jsme černí a oblečení se červená," vysvětloval návrhář. Ten tentokrát šokoval i výběrem místa. Z budovy garáží byl výhled do kolejiště Hlavního nádraží nebo na pražskou magistrálu. "Nelíbí se mi obyčejné sály, mám rád, když i ošklivý prostor dokáže udělat něco hezkého," dodal Laffita.



Diana Kobzanová byla k nepoznání

Originální přehlídku shlédla také herečka Eva Jeníčková s přítelem, režisérem Viktorem Taušem či Václav Glazar. Její hvězdou byla Diana Kobzanová, kterou na první pohled poznal jen málokdo. Skrývala se totiž pod výrazným líčením a prodlouženými vlasy.