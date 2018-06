Laffita se vrací do světa módy

K nejvýznamnějším českým zákaznicím návrháře Osmanyho Laffity patří určitě bývalá první dáma (naposledy ji oblékal na svatbu španělského prince Felipa). Proto nikoho nepřekvapilo, když se objevila i na jeho módní přehlídce.

Jejich vzájemné sympatie stvrdila Havlová také tím, že domluvila, aby Laffita svou kolekci na jaro, léto 2005 představil v krásné scenérii Barrandovských teras, které jí zčásti patří. Show zhlédla zahalená do kožešinové šály, protože se odehrávala pod širým nebem.

Terasy nejsou veřejnosti běžně přístupné, čeká je rekonstrukce a tam, kde se ve čtvrtek večer procházely štíhlé modelky v kreacích z kolekce s názvem Nemravně šik, bude do dvou let stát hotel.

Trumpová dala přednost Floridě

Dalším významným hostem přehlídky měla být Ivana Trumpová. Nakonec však namísto do Prahy letěla na Floridu, aby zjistila zkázu na domě a na jachtě, kterou tam po sobě zanechal poslední hurikán. Ani Laffita nebyl o moc klidnější. Dodnes prý nenavázal kontakt s maminkou, která žije na Kubě a rovněž byla ohrožená hurikánem.

Pozitivní ohlasy po přehlídce udělaly Laffitovi radost. "Je to pro mladé, ale bohaté," prohlásil a hned dodal: "Já nemůžu navrhovat věci, ve kterých by se moje klientky cítily staré. Ivana Trumpová by rozhodně nic takového nenosila."

Výstřední modely doplnily ručně šité střevíčky. "Byl jsem zoufalý z toho, co jsem tady viděl v obchodech. Všude ve světě se nosí střevíce s kulatou špičkou a tady jsou špičaté. Tak jsem si je navrhl sám," řekl. Střevíčky vpředu připomínaly lakovky školaček, avšak šokovaly čtrnácticentimetrovými podpatky, s nimiž měla při chůzi problém nejedna z modelek. Mezi nimi bravurně chůzi zvládala snad jen Martina Šmuková a vítězka loňské soutěže "Osmanyho Tvář" Johana Mücková.

Na mole se vedle českých modelek objevila i Miss Ukrajiny a záznam show pořídila kyjevská televize. Té se tak líbila, že dokonce požádala Laffitu, aby ji celou zopakoval v kyjevském Le Grand Cafe. Laffita má v Kyjevě butik a další chce otevřít příští rok v Praze.

Havlová nosí i dceřino oblečení

"Získal jsem stálou klientelu, kterou rád nazývám ´vedoucími zákazníky´. Obecně jsou tito klienti poněkud konzervativní, ať už kvůli věku či společenskému postavení. Ale myslím si, že nemůže uškodit změna pohledu, třeba i na oblékání," říká návrhář, podle něhož už dnes matky neříkají svým dcerám, jak se oblékat, ale naopak pokukují po šatníku svých dcer.

"Pokud se matky vejdou do oblečení svých dcer, tak je to v pořádku," řekla iDNES Dagmar Havlová, která vychovala dceru Ninu. "Právě dneska jsem měla na sobě její kalhoty." Ona sama prý jako holka tajně chodila do skříně své maminky. "A vždycky jsem dostala nařezáno."

Laffitu přišli osobně podpořit také předseda vlády s manželkou. Ta přišla v černém kostýmku od návrháře. "Paní Grossová má od něj hodně modelů, hlavně večerních kostýmů," prozradila návrhářova asistentka Simona Cindy Kerberová. "Chodila si však pro jeho modely inkognito, na míru jí zatím nic nešil." Grossovi se však po přehlídce dlouho nezdrželi, protože spěchali domů za Denisou a Natálkou.