Laffita se obnažil, nebyl ale spokojený se svým pozadím

Pantheon plný soch mu totiž vnuknul jednu myšlenku - udělat sochu sebe samého, ale úplně nahou.

"Stále oblékám klientelu, ženy i muže, vidím je také nahé, protože samozřejmě musím na zkouškách vidět, jak vypadají celkově. Oni po mně vždycky tak stydlivě koukají, a tak jsem si řekl, že jim udělám také radost, aby viděli, jakou mám morfologii. Přál jsem si, aby socha nebyla vulgární, ale aby byla vkusná a hezká a to se myslím povedlo. Akorát mi udělali velkou prdel," říká se smíchem Laffita.

Autentická prý socha není ani zepředu. "Ve skutečnosti je tam ten rozměr větší," dodává.

Modely nedávno předvedl na Slovensku, módní show se tam konala na zamrzlé hladině slovenského Štrbského plesa. Výběr místa, kde ten večer sněžilo a pořádně mrzlo, se odrazil na celé kolekci. "Myšlenkou kolekce se díky tomu staly kožichy a bohaté modely," říká o kolekci, která díky účesům a doplňkům působila jako z ledového království.

Ďurianovou neznám, nic jsem jí neslíbil

Slovenská show zavdala příčinu ke sporům. Jedna z modelek, moderátorka a bývalá manžela Libora Boučka Marianna Ďurianová, prý tvrdila, že Laffita jí za předvádění slíbil šaty, a slib nedodržel. A že některé z modelek Laffitu žalovaly za to, že při předvádění nastydly a byly na několik týdnů vyřazeny z provozu. A co na to Laffita?

"Také jsem to slyšel, ale to udělal bulvár, žádné žaloby nejsou. A pokud jde o ty šaty, které jsem údajně sliboval nějaké hlasatelce, kterou ani neznám, tak to také není pravda. Moje šaty stojí tři sta tisíc a jako honorář je opravdu nedávám. Opravdu se nemám za co stydět, nesliboval jsem nikde nic, nemluvil jsem s tou dámou, asi potřebovala reklamu na Slovensku a vymyslela si něco takového. Mně jsou tyhle věci ukradené, nestojí mi to za to, mám jiné starosti. Osmého dubna odlétám do Ameriky, kam mě a mého přítele pozvala Ivana Trumpová. Vezu jí šaty, nádherné. Jaké, to se dozvíte později," slibuje návrhář kubánského původu.

Jeho přehlídku zhlédla mimo jiné Mirka Čejková s manželem Markem Vítem, Terezie Dobrovolná s partnerem, Nela Boudová, Světlana Nálepková s dcerou Pepinou nebo Eva Pilarová s manželem. Štěpánku Duchkovou doprovázel stylista Kája Pavlíček, Václav Glazar se zase chlubil modelem, který mu na přehlídku ušil Osmany Laffita.

Oblečení od něj měla i Anife Vyskočilová. "Mám na sobě od Osmanyho všechno včetně spodního prádla," pyšnila se. Na přehlídku dorazila se svou mladší sestrou.