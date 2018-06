Laffita: Jsem asi moc ambiciózní

Paní Havlová nosí Vaše modely a účastní se Vašich přehlídek, co to pro Vás znamená?

Spolupracovat s paní Havlovou je velká čest a velice si toho vážím. Oblékat první dámu země je poctou i velkou výzvou. Její vytříbený vkus a elegantní vzhled mě inspirují.

Vytvořil jste nějaký originální model pro první dámu?

Společně konzultujeme vybrané látky i střihy, hovoříme o svých představách a přáních. Denní oblečení si paní Dagmar vybírá také z pret-a-porter kolekce. Líbí se mi, že i svou tvorbou mohu přispět dobré věci, neboť řadu modelů věnuje paní Havlová do různých charitativních aukcí.

Věnujete se charitativní činnosti?

Spolupracujeme s nadací Vize 97. Jak jsem již řekl, jedna z přehlídek se konala v kostele Sv. Anny. Výtěžek této akce jsme věnovali nadaci a přispěli tak na obnovu krásného místa v centru Prahy. V Paříži paní Havlová převezme 5. března dar od společnosti Eurexa, který půjde opět na nadaci Vize 97.



Jak jste se dostal k práci návrháře?

Po zkouškách na prestižní akademii San Alejandro jsem pracoval jako editor módního časopisu, kreslil jsem návrhy šatů, podle kterých vznikaly střihy. Čtenářky se tak staly vlastně mými prvními zákaznicemi. Maminku a sestry jsem oblékal samozřejmě již delší dobu. Do Evropy jsem přijel studovat hudební vědy, toto studium mě však nikterak nenaplňovalo. Vrátil jsem se proto zpět k módě, v roce 1999 vznikla Taiza - můj životní sen.

Kde berete inspiraci pro své modely?

Inspiruje mě život kolem - ženy, muži, děti, příroda, město, filmové plátno, hudba, zkrátka vše, s čím se denně setkávám. Zimní kolekce 2001/2002 mířila hlavní ideou do let šedesátých - éry slavné modelky Twiggy - krátké sukně, kabáty a šaty v A linii. V nadcházející se obracím do 40. a 50. let, doby velkých filmových hvězd Marlene Dietrich, Grace Kelly, Marylin Monroe či Joan Crawford, pocházím z latinské Ameriky, kde stále žije kult Evity Peron. Jsem přesvědčen, že všechny tyto krásky by se v mé nové kolekci našly, byly opravdu překrásné, královny své doby, jejich krása, styl a elegance má co říct i v novém tisíciletí.

Jak byste Vy sám své modely charakterizoval?

Hlavní kritérium představuje elegance. Extravagance, šokující modely, to vše odnese čas. Elegance je však nadčasová a troufám si i říct, že nezničitelná. Ženy i muži budou vždy vyhledávat eleganci, nositelnost, pohodlné oděvy, právě to najdete u značky Taiza. Taiza není jen módní kolekce dvakrát do roka, přinášíme vlastní životní styl, filozofii. Naše butiky navštěvují ženy mnoha profesí - manažerky, obchodnice, herečky, zpěvačky, političky, sekretářky, prodavačky - a různého společenského postavení. Každé aktivní a moderní ženě máme co nabídnout.

S jakými materiály nejraději pracujete?

Na látce velmi záleží, můžete navrhnout nejkrásnější šaty na světě, bez kvalitního materiálu však nikoho skutečný model nenadchne. Látky si vybírám velmi pečlivě, v půlce února jsem se zúčastnil veletrhu Premiere Vision v Paříži, zde si vždy vyberu. Nabízejí se zde nejkvalitnější látky a doplňky, jaké si jen umíte představit. Rád pracuji s hedvábím, nabízí mnoho podob a nepřebernou paletu barev a odstínů.

Kdo z českých či zahraničních osobností nosí Vaše modely?

Klientela Taizy se neomezuje jen na Českou republiku a Francii. Mohu se pochlubit i zákaznicemi z Egypta, USA a Blízkého východu. Spolupracuji také s hvězdami show businessu - s Kateřinou Brožovou jsme připravili malé překvapení ke kolekci Comic Strip - podzim-zima 2002/2003.

Proč jste se rozhodl žít v Evropě a ne v místě vašeho rodiště na Kubě?

Evropská kultura a především Praha mě učarovala. I když přiznávám, že začátky pro mne nebyly jednoduché. Do Prahy jsem přišel na přelomu podzimu a zimy, nikde žádné květiny, příroda se ukládala na zimu, což jsem z Kuby neznal. Tento "šok" ale netrval dlouho a Prahu považuji za svůj druhý domov.

Chcete se na Kubu někdy vrátit?

Domů se vracím na dovolenou, navštívit svou rodinu. Zimní měsíce trávím v Evropě, miluji sníh a to zvláštní světlo zimních dnů. Dokonce jsem se naučil lyžovat a bruslit. Nemohu však říct, zda se v Čechách usadím natrvalo. Nelíbí se mi totiž přístup zdejších úřadů. Žiji zde řadu let a stále mi nechtějí udělit české občanství. Rok co rok musím žádat o dlouhodobý pobyt, pořád dokola už 15 let. Snažím se proslavit tuto zemi ve světě, pozdvihnout prestiž a slávu České republiky a to je má odměna. Opravdu nevím, zda zůstanu nebo se rozhodnu žít v jiné zemi.

Kde budete tvořit své modely: v Paříži nebo v Česku?

Produkce oděvů značky Taiza stojí stoprocentně v českých rukou. Ateliér i dílna sídlí v jedné budově, v Praze navrhuji, tvořím, na svých cestách po světě nakupuji látky a čerpám inspiraci z tamních kultur a způsobu života.

Jaký je Váš životní cíl? Co byste chtěl dokázat?

Stejně jako horolezec touží vylézt na nejvyšší horu, tak i já chci dosáhnout na úplný vrchol světové módy.