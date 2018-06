Laetitia, model pro symbol Francie, chce ušetřit na daních

"Jde o další důkaz toho, že prosazení jednotné daňové politiky v celé Evropské unii je žádoucí," reagoval dnes francouzský ministr financí Jean-Pierre Chevénement na nedávné modelčino oznámení.Celá rodina Castaové, pocházející z jihofrancouzské Korsiky, se rychle snaží zmírnit vzniklé napětí prohlášeními, že přestěhování Laeticie ještě není tak jisté. "Ostatně nebylo by to kvůli daním, ale z lásky," prohlásila dnes 21letá modelka s tím, že v Londýně chce žít se svým přítelem."Moje dcera zůstane vždy Francouzkou. Ideály republiky nikdy nezradí," ujišťoval Laetitiin otec Dominique pro dnešní deník Nice-Matin.V rozhovoru pro britský list Daily Mail uvedla Laetitia, že se jí Londýn líbí hlavně proto, že ji tam nikdo nezná, může se nerušeně procházet po ulicích a nikdo ji neobtěžuje. Vyjádřila také podiv nad zápornými reakcemi. "Marianne je přece symbolem svobody," zdůraznila s tím, že tato pocta přece nemůže znamenat, že je "navěky přivázána" v rodné zemi.O případných finančních motivech se sice v rozhovoru pro Daily Mail nijak nezmínila, nebyla by však zdaleka první Francouzkou, která by z daňových důvodů přesídlila na liberálnější britské ostrovy. Z podobných příčin tam v posledních letech přesídlilo odhadem na 250.000 bohatších Francouzů.Jeden z předáků opozičních gaullistů Jean-Paul Delevoye využil případu k zahájení kampaně za snížení přímých i nepřímých daní. "Mladí talenti, kteří se proslavili, nám odcházejí pryč a platí daně ze svých příjmů jinde," zdůvodnil své požadavky. "Marianne, která odchází do ciziny, je tragickým symbolem," dodává jeho stranický kolega Philippe Seguin; další mluví o "selhání vize francouzských socialistů", kteří jsou nyní u moci.Vládní tábor v osobě ministra Chevénementa však kontruje požadavkem na jednotné daňové zásady EU. Kromě toho má i jiné argumenty. Podle ministra Laetitia "brzy uvidí", že nemovitosti v Londýně jsou velmi drahé, nájemné za byt až dvakrát vyšší než v Paříži, lékařská péče v britských nemocnicích zřetelně horší než ve francouzských. "Také londýnské metro nemá úroveň pařížského, o přiměřeném zabezpečení na stáří už vůbec nemluvě," zdůraznil Chevénement.Laetitia Castaová byla v soutěži zvolena "Mariannou roku 2000" a stala se tak modelem pro novou bystu ztělesnění "francouzského ducha svobody", která tradičně zdobí radnice všech francouzských měst. Nahradí tak "zastaralou" bystu stejného obsahu, která "charakterizovala končící století".Bronzová bysta dívky ve frygické čapce s podobou Laetitie Castaové začala být do francouzských radnic distribuována právě před několika dny.