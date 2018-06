Laetitia Castová mění mola za stříbrné plátno

Francouzská topmodelka Laetitia Casaová Topmodelka Laetitia Castaová (vlevo) a herečka Milla Jovovichová přicházejí do Festivalového paláce v Cannes.

Proslavila se nejen jako oblíbená manekýnka Yvesa Saint-Laurenta, ale díky svým na dnešní manekýnky výrazným tvarům i v mnoha reklamách na prádlo a byla vybrána i jakopředloha pro symbolickou ženskou postavu Marianne, která představuje Francouzskou republiku.Svůj filmový debut si odbyla již loni v komerčně úspěšné filmové verzi komiksu Asterix, kde hrála krásnou Falbalu, ale její výkon francouzští kritici strhali. Nebrala jsem se vážně a dělala jsem to, abych se bavila, řekla.Její rozhodnutí věnovat se filmu podle ní uspíšilo účinkování v televizním filmu Bicyclette bleue (Modré kolo), který na podzim uvede francouzská televize France 2."Chci se vyvíjet a pouštět se do uměleckých projektů," svěřila se francouzskému listu. "V prostředí módy se pohybuji od 15 let a nechci se stát ve čtyřiceti letech manekýnkou vevýslužbě, dodala. Mám štěstí, že mám nabídky na skutečné role."