Pořady o hledání topmodelek jsou nudné a povrchní, říká Laetitia Casta

"Je to povrchní, a proto je mi to lhostejné," řekla pro list Welt am Sonntag Casta, která je modelkou už od svých patnácti let.

"Být topmodelkou nic neznamená. Vybrala jsem si tuhle cestu, protože jsem chtěla být někdo, protože jen takhle jsem se mohla stát herečkou," přiznala kráska, která prý byla coby teenagerka hodně stydlivá.

"Vůbec jsem se v tom věku necítila dobře ve své kůži. Mé tělo vyrostlo nějak rychle. Spolužáci si mysleli, že mám velký zadek. Byla jsem plachá a nejistá. Nemyslela jsem si o sobě, že jsem nějak inteligentní. Když přišla mým rodičům návštěva, schovávala jsem se. Ale díky modelingu jsem získala sebevědomí," přiznala kráska.

Herečka má na kontě už patnáct filmů a před dvěma lety si dokonce zahrála Brigitte Bardotovou ve snímku Serge Gainsbourg: Heroický život.

Laetitia Casta a Eric Elmosnino ve filmu Serge Gainsbourg: Heroický život (2010)

"Měla jsem obavy. Pokud bych to zkazila, byl by konec. Zavolala jsem předtím Brigitte a zeptala se, jestli mám do toho jít. Byla skvělá: Bezesporu. Jsi jediná, která to zvládne. To mě uklidnilo. Potkala jsme se s ní a řekla mi mnoho intimních detailů ze svého života. Pouze v jedné věci jsme se neshodly. Řekla jsem jí: Brigitte, jsi blázen do psů, tomu nerozumím. A ona mi odpověděla: A ty do dětí, tomu nerozumím já," prozradila Casta, která je trojnásobnou matkou.