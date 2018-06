Lady Gaga vyrazila na nákupy do Paříže s holým zadkem

Mráz nehraje pro Lady Gaga žádnou roli. Do francouzské metropole vyšla v podstatě jen v prádle. Kalhotky a podprsenku tělové barvy doplnila jen černými síťovanými punčochami a černou koženou bundou. Místo šály si dala na krk obojek a v brýlích proti sluníčku vyšla do zachmuřeného zimního počasí. Nebála se ani ledovky a jako vždy nasadila extrémně vysoké podpatky.

Ačkoli zpěvačka kalhotky měla, zdálky to vypadalo, že je úplně naostro. Všichni kolemjdoucí se tak mohli kochat pohledem na její dokonalé pozadí.

Jako by tím čtyřiadvacetiletá zpěvačka chtěla pohrdavě vystrčit zadek na zimní počasí, které ji v sobotu donutilo zrušit pařížské vystoupení.

Kvůli sněhové bouři totiž uvázla na cestě na koncert nejen ona, ale nestihly přijet ani kamiony vezoucí vybavení pro pódium a světelnou techniku.

"Miluji Paříž a své francouzské fanoušky. Omlouvám se mým malým příšerkám. Obrázek bouře, uvázla jsem v autobuse," napsala Lady Gaga na svůj profil na Twitteru k fotce sněhové bouře, kterou pořídila z okna autobusu.

Zpěvačku pak rozčílila francouzská vláda, která kvůli počasí zastavila její kamiony a nechala zadržet dva řidiče, protože se i přes zákaz snažili dostat do Paříže.

"Všech mých 28 kamionů bylo zadrženo francouzskou vládou. Dva moji zaměstnanci byli zadrženi, když se snažili dostat do Paříže, abych mohla vystoupit. Jsem rozčílená, zničená. Není to fér vůči mým fanouškům ani mně. Požádala jsem, zda bychom nemohli předvést aspoň zkrácenou verzi, ale neměli bychom zvuk ani zdroj energie, to vše bylo zadrženo. Moc se omlouvám, jsem naštvaná a smutná," napsala zpěvačka na Twitter.