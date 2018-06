Lady GaGa ukázala poprsí i na předávání cen Grammy

Lady Gaga, jež získala cenné sošky za nejlepší taneční nahrávku a album, odhalila při jedné ze svižných scén poprsí. Minišaty, které na jejím těle držely snad jen s boží vůlí, nevydržely ve chvíli, kdy zpěvačku nadzvedávali tanečníci. Nápor adrenalinu a rytmu mladou umělkyni pohltil natolik, že si menšího trapasu ani nevšimla.

Jak dopadly Grammy Beyoncé získala šest cen Grammy, je jedinou ženou v historii ceremoniálu

Třiadvacetiletá Lady GaGa, vlastním jménem Stefani Joanne Angelina Germanotta staví svou image na extravagantních modelech od začátku své kariéry a neslevuje z ní ani na akcích, které by snesly méně výstřednosti. Koncem minulého roku tak nastala humorná situace poté, co zpěvačka na výroční koncert Royal Variety Performance dorazila v latexu, který britskou královnu Alžbětu II. upřímně rozesmál.

Jak by ne, šaty byly ušity z alžbětinské doby, ovšem ne z látky, ale z plastu a na obličeji měla líčení, za které by se nemusel stydět ani Marilyn Manson.- čtěte Lady GaGa se na setkání s královnou oblékla do latexu

Lady GaGa se setkala s královnou Alžbětou II.

Velkou pozornost připoutalo na letošním předávání cen Grammy také vystoupení popové hvězdy Pink, která se při něm vznesla na provazech nad pódium, přičemž po ní stékala voda, načež zpěvačka začala rychle rotovat kolem vlastní osy. Ani na chvíli ale nepřestala zpívat. - čtěte GRAMMY OBRAZEM: Gaga přišla s obří hvězdou, Pink se na scéně vykoupala