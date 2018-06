Lady GaGa si vyšla jen v krajce. Za své módní výstřelky už dostala cenu

V době, kdy Britové oblékají kabáty, chodí Lady GaGa oděná jen do krajky. Podle serveru mail.online byly tu noc, kdy se zpěvačka objevila venku v průsvitných šatech odhalujících její prádlo, pouhé čtyři stupně nad nulou.

Otužilá autorka hitu Pokerface, vlastním jménem Stefani Germanotta, ovšem ví, co dělá. Za svůj originální módní styl získala dokonce cenu. V New Yorku na Accessories Council Excellence Awards byla oceněna za používání doplňků. Těch se Lady GaGa skutečně nebojí. Jako módní doplněk nosí třeba kondom. Možná by mohla vyzkoušet některý z modelů, které se objevily na přehlídce Fashion For Life v Argentině. Ty jsou z kondomů kompletně.

Na ceremoniálu opět ukázala, že si cenu zaslouží. Minimálně za odvahu. Převzala ji s krajkou přes obličej, která zakrývala její obří účes, vše zakončeno černou korunkou. Jízlivé poznámky, že se zapomněla převléct po halloweenské party, nemohou se zpěvačkou nijak otřást. Hrdě se nosila na extrémně vysokých podpatcích v růžové podprsence na černé košili a v kratičkých šortkách.

Lady GaGa zkrátka ráda šokuje. Ale zdá se, že její výstřednost v oblékání straší případné nápadníky. Navzdory drbům Lady GaGa potvrdila, že je stále sama. "Nemám přítele a jsem vážně šťastná, že jsem sama a mohu se věnovat muzice a cestovat," řekla deníku Daily Mail.

Třiadvacetiletá zpěvačka teď pojede do Berlína na předávání evropských cen MTV. Je nominovaná v pěti kategoriích.