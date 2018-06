Lady Gaga: Moderní kultura ponižuje celebrity

Lady Gaga (28) natočila desku s legendárním zpěvákem Tonym Bennettem (88), který o víkendu vystoupil v pražském Kongresovém centru (více čtěte zde). Bennett nedávno prohlásil, že v době jeho mládí byla celebrita něco jiného než nyní.

Lady Gaga s ním plně souhlasí. V jeho době se podle ní umělci těšili větší úctě.

"Celebrita byla pojem, zvlášť v době, kdy se Tony dostal na scénu. Média, noviny i diváci brali celebritu a zpěváka tak krásně. Teď jsme nějak přešli v této moderní kultuře k ponižování celebrit," řekla Lady Gaga v rozhovoru pro pořad 60 minut.

Sama přitom svou slávu postavila hlavně na bizarních kostýmech a maskách, které často zakrývají její skutečný hudební talent. "Myslím, že někteří lidé nevidí skrz mé oblečení, ale lidé jako Tony to dokážou," říká zpěvačka.

Pro společné album s názvem Cheek To Cheek se Lady Gaga musela umírnit, jazz jí ovšem není cizí. Zpívá ho od třinácti let.

"Rád s ní spolupracuji, protože je sama sebou. Je úžasná hvězda," řekl Bennett.

Společně natočili poprvé duet The Lady is s Tramp v roce 2011 a měl obrovský úspěch. „Je to pro mě velká čest a splnění snu,“ řekla Lady Gaga o spolupráci s Bennettem.