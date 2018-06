Lady Gaga si stahuje obličej lepicí páskou, lékaři to nedoporučují

"Když si nasadím čepici pod paruku a stahuji si páskou obličej, je to pro mě jistá forma meditace. Každý den to začíná stejně. Je to jako mantra. Umyji si obličej, stáhnu vlasy dozadu a nasadím čepici pod paruku a říkám si: Jak si dnes vytvaruji pomocí pásky oči? Jak si dozadu stáhnu pomocí pásky krk?" přiznala GaGa v rozhovoru pro Daily Mirror.

Americká hvězda popírá, že by umělá vizáž nutně musela znamenat neupřímnost.

"Vypadat uměle může být upřímné. Okouzlující zjev může vycházet z autentického místa a z místa lásky," tvrdí zpěvačka.

Plastický chirurg Jeya Prakash pak deníku Mirror vysvětlil, jak je stahování kůže páskou nebezpečné.

"Stahováním obličeje páskou omezujete oběh krve, což znamená, že se do pleti dostává méně živin, takže se začne produkovat abnormální množství kolagenu. To je stav podobný vnitřnímu zjizvení… z dlouhodobého hlediska to naopak urychlí stárnutí pleti," tvrdí doktor Prakash.