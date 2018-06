Lady Gaga se topí v dluzích, i když její turné vydělalo miliardy

Pětadvacetiletá hvězda na svém turné Monster's Ball vyprodávala jeden koncert za druhým. Bylo jich dvě stě a turné vydělalo v přepočtu 3,9 miliardy korun.

Žádné peníze ale zpěvačka nedostala a naopak dluží v přepočtu 51 milionů korun.

"Kromě toho, že jsem do show dala všechno, tak jsem taky zbankrotovala. A to bylo vtipné, protože jsem o tom neměla tušení," řekla Lady Gaga v rozhovoru pro Financial Times.

"Pamatuji si, jak jsem na všechny volala: "Proč říkáte, že nemám peníze? Vždyť mám pět singlů na prvním místě hitparád!"

"A oni říkali, že dlužím 3 miliony dolarů," dodala s tím, že se o své peníze nikdy nezajímala, proto ani netušila, že je na tom tak špatně.

"Je to pravda, peníze pro mě nic neznamenají. Jediná větší věc, kterou jsem koupila, byl Rolls-Royce pro mé rodiče k výročí, otci jsem ještě zaplatila operaci srdeční chlopně," prozradila.

Lady Gaga se ale nemusí obávat, že by skončila na ulici. I když na svém velkolepém turné hodně prodělala, stále má dost financí a album Born This Way, které právě propaguje, se dostalo na první místo žebříčků, prodalo se ho víc než všech ostatních alb z první desítky dohromady.