Lady Gaga se s přítelem nerozešla, naopak prý plánují svatbu

Zatímco se Lady Gaga zotavuje z operace kyčelního kloubu, její vztah s hercem Kinneym prý postoupil na další úroveň.

Zprávy o tom, že se kvůli turné rozešli, se ukázaly jako nepravdivé. Aspoň to tvrdí zpěvaččina kamarádka dýdžejka Stralight.

Lady Gaga a Taylor Kinney

"Řekla mi, že on je ten jediný, a okamžitě to poznáte, když je vidíte pohromadě. Byli pro sebe stvořeni," řekla deníku The Sun Starlight.

"Po všem, co jsem slyšela, myslím, že neprozrazuji žádné tajemství, když řeknu, že jsou připraveni se letos vzít," prozradila dýdžejka s tím, že by svatba měla být v létě, až nebude Taylor Kinney natáčet seriál Upíří deníky a zpěvačka bude v pořádku.

Lady Gaga a Taylor Kinney si už svatbu vyzkoušeli v klipu You And I.

Šestadvacetiletá Lady Gaga randí s jednatřicetiletým hercem od září 2011, kdy společně natočili klip k písni You And I.

Pár zatím o svatbě nic neřekl, podle Starlight to ale brzy oznámí oficiálně.