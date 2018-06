Lady Gaga se prochází městem polonahá, propaguje tím své album

Oblečená neoblečená. Tak se objevila Lady Gaga v Chateau Marmont v neděli večer. Na sobě měla jen podprsenku, tanga a přes to silonový overal.

Málokoho už ale Lady Gaga šokuje. Nedávno se procházela po New Yorku v podprsence a vypadalo to, že se zapomněla obléct. Zpěvačka to ale pak zopakovala v Los Angeles a její podprsenku teď lidé uvidí zřejmě často. Je to totiž záměr. Lady Gaga tím propaguje svou desku Artpop, která má vyjít v listopadu.

Zvláštní způsob, jak na desku upozornit, funguje. O zpěvačce a potažmo jejím albu se ve spojitosti s odvážnými outfity opět píše po celém světě.

Vrásky na čele jí dělá pouze únik jejího prvního singlu. Píseň Applaus měla vyjít až 19. srpna. Už teď ale koluje internetem. Možná i to byl ovšem marketingový tah, jak na písničku co nejvíc upozornit.

Naživo ji poprvé Lady Gaga zazpívá 25. srpna na předávání MTV Video Music Awards.