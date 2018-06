Nejsem konvenčně krásná a jsem s tím smířená, prohlašuje Lady Gaga

"Nejsem konvenčně krásná. Kdyby existovala nějaká matematická rovnice pro krásu, nevím, jestli bych byla algoritmem. Vždycky jsem s tím byla smířená. Nejsem modelka. To není to, co dělám. Já dělám hudbu," řekla Lady Gaga pro magazín Glamour.

Zpěvačka chce, aby i její fanoušci věděli, že mnohem důležitější než vzhled je to, co mohou nabídnout ostatním. Vysvětlila také, proč se nejlépe cítí v podivných kostýmech. Jsou pro ni jistým druhem ochrany.

"Tyto outfity a kreace používám také proto, že nechci čelit realitě toho, co lidé chtějí od ženské popové hvězdy," prohlásila s tím, že ona dává přednost svobodě a kreativitě.

Excentrická Lady Gaga, která se ve skutečnosti jmenuje Stefani Germanotta, přiznala, že jí vadí, když ji neznámí lidé na ulici oslovují křestním jménem.

"Je to něco, co je vyhrazeno jen pro lidi, kteří jsou mi nejblíže. Není to proto, že se mi nelíbí mé křestní jméno, je to proto, že jsem se stala někým jiným," dodala.