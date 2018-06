Lady GaGa se dostala na pulty sexshopů jako nafukovací panna

S propagátorkou sexu, která o něm mluví jako o své největší tvůrčí inspiraci, si budou moci užít všichni pánové, kterým nevadí, že je jen z gumy.

Erotická pomůcka v podobě populární zpěvačky rozšířila řady nafukovacích panen vytvořených podle slavných žen. Svou pannu už má třeba Beyoncé, Jessica Simpsonová nebo Lindsay Lohanová.

Nafukovací panny této hvězdné série se skvěle prodávají a z Lady Gag Gag bude zřejmě letošní hit. "Zjistili jsme, že je kupuje stále víc a víc lidí, kteří je nechtějí používat jako sexuální pomůcku, ale dávají je jako vtipné dárky nebo je sbírají," řekl serveru popcrunch.com Kevin Johnson, marketingový manažer společnosti Pipedream Products, která panny uvedla na trh.

Pro reklamní slogan využila společnost zpěvaččina hitu Poker Face. Anglicky pak motto zní: "She Love It When You Poke-Her Face!" (Miluje, když jí ho vrazíš do tváře!).