Lady GaGa se rozešla s přítelem, dala přednost turné

"Mají teď prostě pauzu. Bude na turné nonstop do příštího roku a došlo jí, že není schopna zároveň udržovat vztah," píše Us Weekly.

Zpěvaččino světové turné Born This Way Ball má 110 koncertů a přítel by na ni celou tu dobu nepočkal. Navíc chystá novou desku, takže nemá čas na nic jiného než na práci.

Taylor Kinney a Lady Gaga ve videoklipu písně You And I Taylor Kinney

Vztah s třicetiletým hercem byl ale podle listu odsouzen k zániku i bez turné. "Taylor byl hodně zahleděný do sebe, typický herec. Vůbec ji nepochopil. Jí se sice moc líbilo, že má chlapa, o němž si všichni myslí, jak je sexy, ale nikdy to nebylo nic trvalého. Nikdy jí nevěnoval moc pozornosti," dodal zdroj americkému bulvárnímu listu.