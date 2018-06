Lady Gaga prozradila, že ji v devatenácti znásilnil hudební producent

Zpěvačce, jejíž vlastní jméno zní Stefani Germanotta, prý trvalo dlouhé roky, než se přes trauma přenesla. Musela prý absolvovat několik terapií. Když pro své loňské album Artpop napsala píseň Swine, která je o sexuálním násilí, chtěla se vypsat ze svých pocitů a vzteku, který po znásilnění cítila.

„Hned poté mě to tolik nezasáhlo, spíše až asi o čtyři či pět let později,“ uvedla Lada Gaga. Dlouho si prý odmítala přiznat, že se to vůbec stalo. „Zasáhlo mě to velmi tvrdě, byla jsem traumatizovaná. Říkala jsem si ale, že musím jít dál a dostat se z toho,“ dodala.

Když se jí moderátor zeptal, jestli někdy později stanula násilníkovi tváří v tvář, uvedla, že nikoliv. „Vyděsilo by mě to. Paralyzovalo by mě to. Viděla jsem ho jednou v obchodě a byla sem paralyzovaná strachem,“ uvedla popová hvězda.

Lady Gaga se dlouhá léta potýká s psychickými problémy. Léčila se s poruchou příjmu potravy a dosud taky bere antidepresiva. „Užívám léky na depresi každý den… Dříve jsem se kvůli tomu trápila. Říkala jsem si, proč neumím být šťastná? Ale pak mi došlo, že jsem se tak narodila a že někteří lidé mají problém vidět to světlo. Ale deprese se musí brát mnohem vážněji,“ prohlásila během svého koncertu v londýnské O2 Aréně.

V hudebním prostředí se taky dostala ke drogám a alkoholu. V tomto hledu jí významně pomohl Elton John. „Je to docela průšvih, když jste přáteli s lidmi, kteří měli problém s drogami a alkoholem, třeba Elton. Ten si mě podal velmi zpříma a striktně. Řekl mi důrazně: ‚GaGo, je to už moc!‘ A zachránil mi život,“ tvrdí popová hvězda.

Lady Gaga (8. prosince 2013)

Nejhorší problémy s alkoholem a drogami měla prý v roce 2013. Rozhodla se s tím skončit, když pokazila svatbu své nejlepší kamarádce, kam přišla „úplně sjetá“. V současné době se snaží abstinovat, ale nedaří se jí to vždy. „Jsem teď střízlivá. Někdy. Ne vždy. Jen když jsem na pódiu,“ přiznala.