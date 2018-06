Lady Gaga vystrašila diváky znetvořeným obličejem, šlo ale o módní výstřelek

Lady Gaga už se předvedla snad ve všech možných bizarních kostýmech. Rozhodla se proto začít experimentovat přímo se svým tělem. Na své vystoupení během cen Grammy si nechala udělat špičatá ramena.

Pro show Jaye Lena se rozhodla svůj mimozemský vzhled ještě vylepšit. S výstupky na obličeji vypadala jako ze seriálu Star Trek. Růžky tělové barvy na čele a lícních kostech vypadají jako implantáty pod kůží. Vzhledem k tomu, že je den předtím ještě neměla, jsou ale zřejmě pouze nalepené.

Špičatá ramena z Grammy zpěvačce ovšem zůstala. Byla vidět pod úplně průsvitnými černými šaty. Její mluvčí ale odmítl prozradit, zda má implantáty.

S novým vzhledem v talkshow obhajovala Lady Gaga svůj nový singl Born This Way, který podle kritiků velmi silně připomíná píseň Express Yourself od Madonny z roku 1989. Zpěvačka to připouští, ale tvrdí, že má od samotné Madonny požehnání.

"Opravdu neexistuje nikdo, kdo by ji zbožňoval a miloval víc než já. Jsem její největší fanynka," řekla GaGa.

"Dobrou zprávou je, že jsem od ní dostala e-mail, v němž mi posílá svou lásku a úplnou podporu novému singlu. A pokud to tak říká královna popu, tak to tak musí být," dodala Lady Gaga, která loni vydělala nejvíc ze všech popových hvězd. Podle seznamu Money Makers časopisu Billboard byl její roční příjem v přepočtu asi 550 milionů korun.