Lady Gaga přibrala a tvrdí, že za to může její otec

Lady Gaga na svém koncertu v Amsterodamu fanoušky překvapila. Předvedla se v dalším podivném outfitu, ale plavky z "masa" její plnější postavě rozhodně neslušely. Zpěvačka vystavila na odiv své křivky, které se později snažila maskovat volnějším oblečením.

Kelly Osbourne vystupuje v televizi jako módní policistka a kritizuje styl oblékání a vzhled různých celebrit. V rozhovoru pro Channel 4 prohlásila, že Lady Gaga je asi těhotná, protože si stále častěji maskuje oblast břicha. Lady Gaga ale za kila navíc viní svého otce a jeho jídlo.

"Miluji těstoviny a pizzu. Jsem italská holka z New Yorku. Můj otec má restauraci. Děsně mi tam chutná a pokaždé, když tam zajdu, přiberu dvě kila," řekla zpěvačka v rozhovoru s rozhlasovým moderátorem Elvisem Duranem.

Přestože má kila navíc, cítí se v pohodě. "Nemám z toho špatný pocit ani na chvíli. Neustále ale musím být na přísné dietě. Je to těžké, protože je to docela náročná show, tak mám tendenci přibrat, nabrat svaly, a to se mi nelíbí. Takže se snažím najít novou rovnováhu," prohlásila.

Zpěvačka kromě vzhledu své příznivce překvapila také tím, že si během přestávky zapálila jointa. Dostala ho od jednoho z fanoušků. Marihuaně přiřkla magické účinky a poděkovala jí za tvůrčí inspiraci. Nizozemským fanouškům svěřila, že si konopnou drogu dopřává předtím, než se pustí do psaní písniček.

"Chci, abyste věděli, že mi to naprosto změnilo život a opravdu jsem díky tomu přestala pít. Je to pro mě naprosto duchovní zážitek spolu s mou hudbou. Je to jako říkat, že si všichni musejí vydechnout a vše bude v pořádku," prohlásila na jevišti.