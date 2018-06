Chameleon Lady Gaga: dáma na koni a sexy sekretářka v Bílém domě

Lady Gaga na předávání hudebních cen v Los Angeles přijela na bílém mechanickém koni. Za novou luxusní image vděčí také značce Versace. Stala se totiž tváří kampaně pro příští rok. Na některých snímcích dokonce připomíná hezčí verzi šéfky firmy Donatelly Versace.

"Jsem tak šťastná, že můžu spolupracovat s Versace na nové kampani. Co chceš nosit na jaře? Donatella famiglia," napsala zpěvačka na Twitteru.

Své pověsti provokatérky ovšem také dostála. Během hudebního čísla na předávání cen se Lady Gaga převlékla za sexy sekretářku a dováděla v Oválné pracovně amerického prezidenta, kterého si zahrál R. Kelly. Zpěvák kouřící doutníky a Lady Gaga zpívající Do What U Want podle listu Daily Mail připomínali nechvalně proslulou aférku prezidenta Billa Clintona a stážistky Moniky Lewinské.

Kvůli blond paruce a třpytivému kostýmu se nebízí také srovnání s Marilyn Monroe, která byla milenkou prezidenta Johna F. Kennedyho.