VIDEO: Lady Gaga se vznesla, představila první létací oblek

"Začalo to v baru, pak v mém hotelovém pokoji a teď jsme tady. Je to opravdu úplně první prototyp, takže chceme, abyste se na to dnes podívali a představili si, kam se to může vyvinout," popsala Lady Gaga.

Šaty jsou na baterie a zatím nijak vysoko ani daleko nedoletí. Lady Gaga je pojmenovala Volantis a sama předvedla davu fanoušků.

"Byli jsme nadšeni nápadem vytvořit létající šaty. Je v tom humor i rozmar a to je něco, co ráda předvádím i na jevišti. Ale když jsme s prací začali, uvědomili jsme si potenciál, který to má pro svět a vůbec pro kohokoli," popsala zpěvačka.

"Ukazujeme Volantis už teď, protože chceme do tvorby zapojit celý svět. Můžete nám posílat poznatky a my na nich budeme pracovat, abychom Volantis vylepšili," řekla Lady Gaga.

TechHaus, což je technické oddělení společnosti Haus Of Gaga, pracovalo na obleku přes dva roky.

Lady Gaga také potvrdila, že by měla v roce 2015 letět do vesmíru v rámci komerčního letu. Podle některých zahraničních deníků by měla být dokonce prvním člověkem, který bude mít koncert mimo naši planetu.