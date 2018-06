Lady GaGa pózovala pro japonský Vogue svázaná v provazech

Šokujícím prvkem na uměleckých fotografiích je zejména fakt, že na všech snímcích je blonďatá zpěvačka svázaná v provazech. Na fotkách pózuje buď nahá nebo v černém korzetu, doplněném extravagantními černými botami na vysokých podpatcích. Fotografie jsou černobílé, oživené pouze barevnými stříkanci.

Pro Lady GaGa je extravagance jedním z pilířů jejího úspěchu. Třiadvacetiletá blondýnka například údajně přemýšlí už při psaní nového hitu, co si oblékne, až bude píseň zpívat. Lady GaGa nechce ovládnout jen hudební trh, ale i módní průmysl. Neváhá si tak na sebe obléci téměř cokoliv, od oblečku z plyšových žab, po nejrůznější výstřední brýle či paruky.



Zpěvačka italského původu ale šokuje i svými činy. Nedávno například Lady GaGa nachytali její fanoušci na party v nočním klubu ST. Jerome v New Yorku a neváhali její řádění vyfotit. Lady GaGa, kterou média nazývají novodobou Madonnou, se právě oddávala hrátkám s tanečnicí Lady Starlight a evidentně nevnímala okolí. Na jednom snímku dokonce hvězda současných hitparád neváhala a zabořila hlavu do rozkroku své kamarádky. Zda rozvernost mladé zpěvačky způsobil nadbytek alkoholu, nebo šlo o promyšlený tah, jak se zviditelnit, není jasné. O Lady GaGa se totiž ví, že má každý svůj krok naplánovaný do detailu.