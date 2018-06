Lady Gaga je po operaci na vozíčku, na pódium se vrátí asi za půl roku

Lady Gaga utrpěla během jednoho koncertu zranění pravého kyčelního kloubu. Velkou bolest se snažila překonat několik týdnů. Nakonec ale nemohla chodit a skončila na operačním sále.

Podle ortopedky Alexis Colvinové bylo její zranění vážné, ale plně léčitelné. Po operaci se prý bude zotavovat tři až šest měsíců.

Zpěvačka i cestou na sál komunikovala s fanoušky prostřednictvím Twitteru. "Zrovna jdu na chirurgický zákrok. Děkuju, že mi posíláte tolik lásky a podpory. Budu o vás snít," napsala.

Znovu jim pak děkovala okamžitě po probuzení z narkózy. "Milé příšerky, opravdu jste mi dnes daly hodně síly. Všechno se událo tak rychle, ale když přišel čas, abych tomu čelila, vzpomínala jsem na mnohé vaše příběhy a zážitky, o které jste se se mnou podělily," napsala na web a přidala fotku svého vozíčku.

Cestou na sál prý myslela na to, jaké její fanoušci zažívají bolesti a starosti v rodině, se školou, zdravím, vlastní identitou a vše zvládají statečně.

"Divím se, jak to dokážete. Tak jsem si řekla, jsem živá, žiju svůj sen a tohle je jen malá překážka na mé cestě. Změnili jste mi život. Miluju vás a jsem hrdá, že jsem součástí vašich životů. Když to dokážete vy, dokážu to i já, když se spojíme, překonáme vše," napsala Lady Gaga fanouškům.