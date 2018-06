Lady Gaga je zase ve formě, nasadila knír a obří chlupatou masku

Lady Gaga se vrátila k bizarním kostýmům a znovu připoutala pobavené a občas i zděšené pohledy.

V Berlíně vyrazila z hotelu v obří trojúhelníkové chlupaté masce. Ta měla sice průzory, ale rozhled z ní přeci jen nebyl snadný, takže se zpěvačka musela přidržovat bodyguarda, aby se nesvalila i s celým tím postrojem na zem.

Podivná věc na hlavu je z dílny návrháře Charlieho Le Mindu z kolekce pro podzim 2013. Víc by se ale možná hodila na zimu. Nos vám v ní neumrzne a možná by se to dalo použít i jako hrablo na sníh.

Lady Gaga masku doplnila asymetrickým kabátem do Johna Galliana a nemohly chybět extrémně vysoké podpatky.

Surrealistické modely ke zpěvačce patří, takže není divu, že se pak na představení nového alba Artpop stylizovala do španělského malíře Salvadora Dalího. Nasadila knír, vzala krátkou paruku a dlouhý kabát. Pod ním byla jen v prádle, jak se ostatně letos ukazuje právě kvůli propagaci své desky.