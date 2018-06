Kokain mi po střední škole nahrazoval přátele, přiznala Lady Gaga

"Začala jsem milovat svou samotu. Každý den jsem se vrátila do svého bytu a jen tam seděla. Byl tam klid. Bylo tam jen moje piano a já. Měla jsem televizi, která byla celou dobu zapnutá, jen abych cítila, že se někdo se mnou baví," přiznala Lady Gaga v pořadu The Conversation with Amanda de Cadenet.

Šestadvacetiletá zpěvačka také prozradila, že v tom období začala užívat kokain, který jí nahradil přátele.

"Je to takový hrozný způsob, jak zaplnit tu prázdnotu, protože ji to jen zvětšuje, protože to není reálné," míní zpěvačka dnes.

Když si ale uvědomila, že drogy ji můžou zničit a vůbec jí nepomůžou stát se umělkyní, přestala je užívat. Pomohl jí také její otec Joseph Germanotta, který ji přesvědčil, že fetování kokainu není nejlepší způsob trávení mládí.