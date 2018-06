Lady Gaga odhodila bláznivé kostýmy a na party byla k nepoznání

Lady Gaga na večírku nešetřila úsměvy a bez bláznivých doplňků by ji málokdo poznal. Dorazila ruku v ruce se svým přítelem Taylorem Kinneym, o němž americká média nedávno spekulovala, že dal zpěvačce kopačky. Pár spolu trávil většinu času a společně odešli na hotel.

Excentrická zpěvačka změnou image v dámu překvapila už nekolikrát. Naposledy kvůli reklamě pro módní dům Versace, jehož tváří se stala (více zde).

Svých výstředních kostýmů, které jsou pro ni prý jistým druhem ochrany před okolním světem, se ale patrně nevzdá.

"Nejsem konvenčně krásná. Kdyby existovala nějaká matematická rovnice pro krásu, nevím, jestli bych byla algoritmem. Vždycky jsem s tím byla smířená. Nejsem modelka. To není to, co dělám. Já dělám hudbu," řekla Lady Gaga pro magazín Glamour.