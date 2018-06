Lady Gaga na kurtu: tenistka Matteková-Sandsová chodí oděná do míčků

I když šestadvacetiletá Matteková-Sandsová nepodala na kurtu žádný excelentní výkon, její jméno obletělo svět.

Přišla v bílé bundě s třásněmi poseté tenisovými míčky uspořádanými do tvaru květin. Na obličeji měla hrozivé černé líčení se stříbrným B.

"Nebojte, hrát v tom nebudu. Na to je moc těžký," uklidňovala tenistka. Moc dobře věděla, že by jí hrozilo za porušení pravidla o nevhodném oblečení vyloučení z All England Clubu.

I když nastoupila na kurt nakonec v bílém, přesto si dovolila aspoň lehkou extravaganci - jeden rukáv dlouhý, druhý krátký, aby ukázala tetování.

Japonku Misaki Doiovou ale nevystrašila a podlehla jí ve třech setech.

Bundu Mattekové-Sandsové připravil britský módní návrhář Alex Noble, jenž spolupracuje s populární zpěvačkou Lady Gaga, kterou tenistka obdivuje. Od stejného návrháře si Američanka oblékla zelenou róbu na party před Wimbledonem. Korzet šatů, ramínka i korunka byly celé poseté žlutými půlenými tenisáky.

Matteková-Sandsová se zpočátku kariéry proslavila více módními výstřelky než uměním na kurtu. V minulosti hrála v oděvu s leopardím vzorem či růžovém baretu, v poslední době je běžné, že místo ponožek obléká dlouhé podkolenky.