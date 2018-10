Zasnoubená Lady Gaga promluvila o sexuálním zneužití

Zpěvačka a lovec talentů spolu chodí od loňského ledna a o jejich zásnubách se spekuluje od listopadu. Lady Gaga a Christian Carino se společně objevili na galavečeru magazínu ELLE pořádaném ve Four Seasons Hotel v Los Angeles 15. října.

Zpěvačka při velmi emotivním proslovu věnovala část řeči i svému snoubenci sedícímu v publiku, nezapomněla předvést zásnubní prsten s obrovským diamantem, který nosí několik měsíců. Pro zpěvačku jsou to druhé zásnuby. Vztah s Carinem přišel po rozchodu s bývalým partnerem Lady Gaga, hercem Taylorem Kinneym (37).

Christian Carino je slavný hollywoodský agent, který prostřednictvím agentury zastupuje celebrity. Nechybí mezi nimi Justin Bieber, Harry Styles, MIley Cyrusová, nebo Simon Cowell. Pro Carina bude případná svatba s Lady Gaga druhým sňatkem. Z předchozího manželství s americkou novinářkou Brooke Baldwinovou (39) má dceru Bellu.

Lady Gaga se během proslovu věnovala i mnohem vážnějším věcem. „Mám za sebou sexuální zneužití. Bylo mi devatenáct let a navždy mě to změnilo. Byl to někdo ze zábavního průmyslu. Přesto stále nedokážu nahlas říci jeho jméno. Nikomu jsem to tehdy neřekla a uzavřela jsem se na dlouhý čas do sebe,“ popsala.

„I poté, co jsem se odhodlala se konečně svěřit okolí, nikdo mi nepomohl, protože jde o velice mocného muže. Už od dětství jsem byla zvyklá řídit se tím, co říkají muži. Dnes jsem se rozhodla vzít si zpátky svou sílu. Dnes mám na sobě kalhoty já,“ komentovala zpěvačka své módní rozhodnutí v proslovu. Pro speciální příležitost si oblékla oversized oblek.



Lady Gaga překvapila mnoho fanoušků i filmových kritiků svým výkonem v aktuálním kinohitu Zrodila se hvězda, kde exceluje v roli vycházející star po boku herce a zároveň režiséra tohoto snímku Bradleyho Coopera (43).