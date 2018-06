Lady Gaga čelí obvinění, že zpronevěřila peníze za náramky pro Japonsko

Náramky s nápisem "Modlete se za Japonsko" byly v prodeji na webu zpěvačky za 5 dolarů. K tomu kupující platili další téměř 4 dolary za poštovné a balné a půl dolaru daň.

Podle právníků, kteří zpěvačku žalují, Lady Gaga navýšila náklady na poštovné a přebytek si nechala sama pro sebe. Navíc odmítá sdělit, kolik peněz přesně šlo do Japonska.

Náramek, který navrhla Lady Gaga na pomoc obětem tsunami v Japonsku

"Žaluji Lady Gaga prostě proto, abych zajistil, že peníze, které vydělala, půjdou skutečně na charitu, pro níž byly určeny," řekl listu Daily Mail právník Ari Kresch.

"Pokud použijete svou slávu a moc k vybrání peněz pod falešnou záminkou, je to prostě špatné. Když jsme se snažili komunikovat s obžalovanými v tomto případu, slyšeli jsme od nich jen: "No nějaké peníze zůstaly, ale opravdu nevíme, kolik". To je odpověď, kterou jsme dostali," řekl právník Alyson Oliver.

Obvinění přišlo shodou okolností den poté, co Lady Gaga zpívala na charitativním koncertu na pomoc Japonsku v Tokiu. Zpěvačka se k obvinění zatím nevyjádřila, vysvětlení nepodala ani společnost William Morris Agency, která ji zastupuje.

VIDEO: Lady Gaga v Japonsku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na náramcích Lady Gaga vydělala v přepočtu 26 milionů korun a tvrdila, že peníze rozdělí. Polovinu darů věnovala americkému Červenému kříži a další část společnosti Zynga, která vytváří počítačové hry pro sociální sítě a jejich prostřednictvím shromažďuje peníze na humanitární pomoc.

Málokdo by se ale divil, kdyby si část peněz nechala. Její veleúspěšné turné Monster's Ball totiž skončilo v minusu a zpěvačka má velké dluhy. "Kromě toho, že jsem do show dala všechno, tak jsem taky zbankrotovala. A to bylo vtipné, protože jsem o tom neměla tušení," řekla Lady Gaga v rozhovoru pro Financial Times.

Příčinou bylo hlavně to, že se zpěvačka o své finance vůbec nezajímá, a tak zřejmě ani případná zpronevěra části peněz utržených z náramků nemusela být jejím úmyslem, ale snahou jejích účetních pokrýt dluhy, které se vyšplhaly na 51 milionů korun.