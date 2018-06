Lady Gaga opět nechala bláznivé kostýmy doma, byla za dámu

Lady Gaga s Tonym Bennettem, který koncem září přijede do Prahy, nahrála jazzové album, jenž by mělo vyjít na podzim. Na vystoupení s jazzovou legendou byla zpěvačka téměř k nepoznání. Převleky nechala doma a vyměnila je za černé šaty. V tmavých vlasech a s make-upem ve stylu 60. let trochu připomínala operní pěvkyni Marii Calasovou.

„Nejsem konvenčně krásná. Kdyby existovala nějaká matematická rovnice pro krásu, nevím, jestli bych byla algoritmem. Vždycky jsem s tím byla smířená. Nejsem modelka. To není to, co dělám. Já dělám hudbu,“ řekla Lady Gaga.

Zpěvačka, jejíž občanské jméno je Stefani Germanotta, už v minulosti prohlásila, že excentrické kostýmy jsou jistým druhem ochrany před vnějším světem.

„Tyto outfity a kreace používám také proto, že nechci čelit realitě toho, co lidé chtějí od ženské popové hvězdy,“ dodala.

Změnou bláznivé image v kultivovanější dámu si zpěvačka prošla také při focení kampaně pro značku Versace, jejíž tváří se stala.