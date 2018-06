Lady Gaga oddá svou učitelku jógy s její přítelkyní

Lady Gaga je nadšená, že v New Yorku konečně povolili sňatky homosexuálů. "V New Yorku je konečně rovnoprávnost. Jsem nadšená z věcí, které se dějí a budu pokračovat s mými přáteli a mou generací v boji za naše práva," řekla Lady Gaga v rozhovoru na rádiu KIIS, kde prozradila i svůj plán oddávat.

"Právě se připravuji na oddávání. Moje učitelka jógy Tricia je lesba a žije se svou partnerkou už léta. Mají i krásnou dceru. Požádaly mě, abych je oddala. A já to pro ně udělám," prohlásila zpěvačka.

Obřad prý bude soukromý a žádné televize ani internet její svatební debut přenášet nebudou. V budoucnu by ale chtěla oddávat přímo na svých koncertech.

"To by bylo naprosto úžasné. Ta představa se mi líbí. Můžeme jim zaplatit hostinu. Možná se domluvím s Jeanem Paulem Gaultierem, aby mi navrhl kněžské roucho, aby to bylo oficiální. Nebo kontroverzní," řekla Lady Gaga.