Lady Diana předpovídala svou smrt

16:27 , aktualizováno 16:27

Princezna Diana vyjádřila deset měsíců před svou tragickou smrtí v jednom dopise obavy, že by se mohla stát obětí útoku, fingované dopravní nehody, jež by umožnila princi Charlesovi, aby se mohl znovu oženit. Tvrdí to bývalý princeznin majordomus Paul Burrell. V dopise, jehož kopii přinesl spolu s výňatky z něho britský list Daily Mirror, je uvedeno jméno osoby, která údajně měla v úmyslu tento útok naplánovat.