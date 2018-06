Lady Diana by oslavila 50 let. Kdyby žila, vypadala by prý skvěle

Týdeník Newsweek vytvořil obrázek stylově oblečené princezny Diany, která zahynula 31. srpna 1997 při automobilové nehodě v Paříži. Na jedné fotografii kráčí po boku své snachy, vévodkyně z Cambridge Catherine.

Fotomontáž princezny Diany a manželky jejího syna, prince Williama Catherine, jak by vypadaly podle týdeníku Newsweek

Článek je dílem autorky biografické knihy o Dianě Tiny Brownové. "Jaká by byla? Stále by vypadala skvěle: to je dané," napsala šéfredaktorka týdeníku o princezně.

Diana by podle ní žila v New Yorku, byla dvakrát provdaná, nechala by si píchat botox a udobřila by se se svou sokyní v lásce Camillou. Nejlepší kamarádkou princezny by prý byla matka její snachy Carol Middletonová.

List Los Angeles Times si ale klade jinou otázku: "Je to šokující, vynikající nebo jen nezajímavě laciné?"

Princezna Diana byla doma i ve světě zbožňována pro svůj půvab, smysl pro humor a usilovnou charitativní práci. Po její tragické smrti se dokonce objevily návrhy prohlásit ji za svatou, zatímco kritici ji pokládali za mentálně nemocnou.

Princezna Diana v New Yorku (11. prosince 1995)

Princezna z Walesu se narodila 1. července 1961 v Sandringhamu hrabství Norfolk jako Diana Spencerová. Jako plachou učitelku školky v Londýně ji v únoru 1981 požádal o ruku o třináct let starší následník britského trůnu princ Charles. A o pět měsíců později se konala svatba.

Mezi hosty na královské svatbě byla tehdy i jistá Camilla Parkerová Bowlesová, která se v roce 2005 stala Charlesovou druhou manželkou. A právě vztah k dlouholeté přítelkyni Camille do značné míry ovlivnil rozpad manželství princezny Diany.

Princezna Diana v Londýně (1. července 1997) Auto, ve kterém zahynula princezna Diana a Dodi Al-Fayed (31. srpna 1997) Pohřeb princezny Diany (6. září 1997). V popředí stojí princ Charles, princ Harry, bratr Diany Earl Charles Spencer, princ William a princ Philip

Krátce po narození druhého syna, prince Harryho začal vztah manželů chladnout. V prosinci 1992 bylo oficiálně oznámeno odloučení páru, který již nějaký čas žil odděleně, v srpnu 1996 byl svazek rozveden.

Poslední srpnový den roku 1997 šokovala celý svět zpráva o autonehodě v Paříži, při níž zahynula princezna Diana i její egyptský přítel Dodi Al-Fayed, když se snažili uniknout fotografům.