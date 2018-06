Ládová: Playboy? Nikdy neříkej nikdy!

ODPOVĚDI ESTER LÁDOVÉ ZDE

Ester Ládová si svou popularitu konečně naplno užívá. Pokřtila své první CD a mnohokrát se ten večer všem přítomným svěřila: "Jsem tak šťastná!" Šťastný byl i vydavatel Karel Vágner, když Ester chválil. "Nejen, že krásně zpívá, ale navíc je krásná a sexy." Svou sexy porci v podobě dortu ve tvaru ňader, si z křtu odnesl také producent a autor většiny písní Zdeněk Style Hrubý.

Roli kmotra nového alba přijal režisér Zdeněk Troška.

Ester, populární především díky pornoskandálu, kvůli němuž televize Nova zrušila soutěž Milionový pár, si s sebou přivedla oba rodiče, sestru Andreu a také prarodiče. "Ester je silná osobnost." Chválil vnučku dědeček. "Možná ani nevíte, že jí k dosažení výkonnostní špičky v judu chyběl jen jeden stupeň! A když sedne na kolo, ujede klidně sto kilometrů."

Hudební vlohy Ládová zdědila asi nejspíš po tatínkovi, který prý rád a dobře hraje na kytaru. Stejně jako její o šest let starší sestra, která je operní pěvkyní a zpívá v divadle v Ústí nad Labem. "Po mně je spíš temperamentní," řekla iDNES její maminka. Energie a sexy temperament je přesně to, co posluchače na Ládové fascinuje ze všeho nejvíc. Její diskotéková taneční muzika se proto o mnoho lépe poslouchá naživo.

Ládovou láká dráha zpěvačky, k pornominulosti už se nehlásí, ale ta se jí dál drží. Ester se sice nesvléká, ale nezbavila se svůdné image, a tak se lechtivé nabídky jen hrnou. Jenže novopečená zpěvačka odmítla i nejjemnější z možného - pánský časopis Playboy. Možná se prý nechá přemluvit jen pro seriál o sportujících kráskách.

Ládová vystudovala Integrovanou střední školu s ekonomickým zaměření v Ústí nad Labem, kde dodnes bydlí. Od 13 let navštěvovala soukromé hodiny zpěvu, pravidelně zpěv studovala od 19 let. Rok ji učila profesorka Švábová, která učila mimo jiné i operní pěvkyni Evu Randovou. Po maturitě nastoupila do zaměstnání. Veřejnost ji objevila díky Milionovému páru. Nyní vydala firma Multisonic její CD se dvanácti písněmi nazvané Tak už pojď.

FOTOGRAFIE Z KŘTU ZDE