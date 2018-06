Ládová: Nesuďte mě podle vzhledu!

ON-LINE ROZHOVOR S ESTER LÁDOVOU NAJDETE ZDE

Ládová shání seriózní práci a připravuje CD. "Chtěla bych dělat takovou tanečnější muziku,ale nejdříve musíme zjistit, co mi půjde.." Zajímá jí modeling a také by chtěla zpívat. Seriózní nabídky k práci jí můžete posílat na adresu: ester.sun@seznam.cz.

Když však přece relaxuje, poslouchá prý klidnou hudbu. "Zapálím si svíčku a nebo prostě jen koukám na pohádky," napsala Ester, která přišla na on-line se čtenáři do ústecké redakce MF DNES a odpovědi si zapisovala sama.

Do agentury se nevrátím

Před Milionovým párem dělala Ládová v reklamní agentuře. "Po té ostudě se tam už vrátit nemůžu," stěžuje si Ester, jejíž sláva předčila nyní díky skandálu s pornografií i popularitu SuperStar.

Čtyřiadvacetiletá Ládová z Ústí nad Labem, jejíž otec je mimochodem v zastupitelstvu města za ČSSD, nevědomky způsobila to, co nikdo před ní: Nova stáhla z hlavního vysílacího času poprvé ve své historii náročný a nákladný projekt.

"Za trest" byla z pořadu vyloučena a nedostala odškodné, jako většina ostatních soutěžících. Sama si však není vědoma, že by pravidla soutěže řešila pornominulost jako důvod k vyloučení. I Radek John, vedoucí projektu, původně reagoval na skandál slovy: "O jejím dalším osudu rozhodne hlasování diváků, nakonec - mají o účinkujících vědět co nejvíce. Buď jí fotky odpustí, nebo neodpustí."

Celková sledovanost reality show sice stále klesala, ale diváci Ester odpustili! Osudný vpředvečer zrušení soutěže jí poslali nejvíc hlasů. "Hrozilo, že by ji diváci dovedli až do finále a volili by ji za ideální nevěstu. Takovýto vzkaz českému národu nehodláme v hlavním vysílacím čase šířit," řekl John.

Ester byla vdaná?

Anebo že by náhle Nova opravdu potřebovala jen záminku ke zrušení soutěže? Vyhodnotila snad situaci tak, že bude lepší image neomoralisty, než fiasko?

Údajně se podobný skandál provalil na další dvě dívky. Ale psycholožka Jitka Douchová, která v penzionu Osamělých srdcí strávila celé dny však tvrdí: "Pornominulost se týká jen slečny, vlastně paní Ládové - je totiž tuším rozvedená. Veronika Bílková tvrdí, že dívka na kazetě není ona a hodlá se soudit a Blanka Vosmeková se ve strachu před odhalením přiznala k erotickým fotkám, které by se na ní zřejmě vůbec nikdy neprovalily," řekla iDNES psycholožka.

Ládová ovládá internet

Účastnice nedávno zrušené televizní reality show Milionový pár Ester Ládová ovládla kvůli skandálu s focením pornografických snímků tuzemské internetové vyhledávače.

Od čtvrtka se hesla související s její osobou objevují mezi 20 nejhledanějšími slovy a od soboty se drží na první příčce, řekl ředitel portálu Centrum.cz Oldřich Bajer. Podobný vývoj zaznamenal i Seznam. Ládová je podle mluvčí Hany Bakičové v současnosti nejhledanějším klíčovým slovem na Seznamu.

Také v katalogu Klikni iDNES je jméno Ester Ládové nejčastěji vyhledávaným spojením. Dalším řetězcem, který čtenáři nejčastěji hledají, je "Milionový pár". Samotný článek o fotografiích Ester Ládové a ukončení soutěže patří mezi pět historicky nejčtenějších článků na Revue iDNES.

Hledání informací o Ládové provázejí i některé nestandardní dotazy, například záměny jména jako ester laudova, ester ladinova, ester lenertova či spojení jména s hesly porno či onanie. Podobné zvýšení zájmu o určitá klíčová slova v souvislosti s aktuálním děním zaznamenaly portály například letos na jaře v souvislosti se soutěží Česko hledá Superstar.

Soutěž televize Nova Milionový pár skončila poté, co se organizátoři dozvěděli o sexuální minulosti pětadvacetileté Ládové a dalších dvou dívek. Na čtyři dosud odvysílané díly se pokaždé dívalo přes milion lidí, ale zájem postupně upadal. - více zde