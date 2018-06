Laďka Něrgešová ví, co je to dělat servírku

"Počítala jsem s tím, že léto prožiji v Praze. Na dovolené jsem naštěstí už byla na jaře s kamarádkou," říká třicetiletá moderátorka.

"Ve Žlutých lázních, odkud se bude Bar vysílat, je to krásné. Jsou tam pláže, dá se sportovat a k tomu je takové pěkné letní počasí. Je to mnohem lepší prostředí než v nějaké fádní vile. Takže já vlastně prožiji léto v Praze a v baru a vůbec mi to nevadí!"

Ale nejen v něm. "Pracuji teď v rádiu Frekvence 1, ale každý týden si najdu den nebo dva, kdy vlezu do auta nebo na motorku a jedu do jižních Čech. Taky chci letos hodně jezdit na kole, protože je to tam opravdu krásné. A nebudu tam sama, Pojedu tam s bráchou, se švagrovou, s kamarády," svěřuje se nadšená Laďka, která je ještě plná dojmů ze svatby svého kolegy Libora Boučka.

"Měl to celé jako z amerického filmu. Všechno bylo tak čisťounké a hezké. No prostě nádhera," vzpomíná. Samozřejmě se hned nabízí otázka co moderátorka a manželský svazek, popřípadě děti? "Přiznám se, že nad tím vůbec nepřemýšlím. Nevím, jestli vůbec někdy budu svatbu chtít..."

Pokládali ji za padlou hvězdu

Po odvysílání první řady SuperStar, kterou uváděla s Ondrou Brzobohatým, měla Laďka plno obdivovatelů a stala se z ní hvězda. Ve druhé řadě této soutěže ji mnozí diváci údajně zatratili. Proto tedy musela odejít z Novy, ale Prima jí dala novou moderátorskou šanci, kterou chce Laďka plně využít.

"Na moderování Baru se moc těším. Je to reality show, což je pro mne něco nového. Nebudu sama, dvojici budu tvořit s báječným Liborem Boučkem. Myslím si, že soutěžící se nebudou nudit jako někdy ve VyVolených, protože budou muset pracovat. A to není tak jednoduché. Taky jsem dělávala servírku, vím, co je to točit pivo, inkasovat peníze. I když je to v něčem pěkné, je to leckdy pořádná nádeničina. Ti účinkující se o tom přesvědčí a já jako moderátorka zase chci přesvědčit diváky, že mám třeba smysl pro humor," vysvětluje.