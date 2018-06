Laďka Něrgešová: Kvůli roli mi neprodali léky

Letos je to jedenáct let, co v televizi proběhla první série soutěže Česko hledá SuperStar, kterou jste moderovala. Z neznámé holky se v podstatě přes noc stala celebrita. Jak na to dnes vzpomínáte?

Že je to tak úspěšný a mediálně sledovaný pořad, mi na začátku nedocházelo. Brala jsem to jako fajn projekt a skvělou zkušenost. Až na podpisové akci účastníků soutěže na Černém mostě jsem si uvědomila, jaká je to masovka. Přišly tam davy lidí, nechtěly nás pustit k autu. Když jsme se do něj s Ondrou Brzobohatým probojovali, museli jsme se v něm zamknout a prožili v něm několik opravdu hodně zvláštních minut. Bylo to vážně šílené. Až tam jsem teprve pochopila totální důsledek celé té akce. A pro mě to byl startovací můstek pro všechno, co teď dělám.

Často hrajete seriálové role svérázných žen. Ztotožňují si vás lidé s některou z postav?

V seriálech Velmi křehké vztahy a Rodinná pouta jsem hrála vyloženě mrchy. Tenkrát mi odmítli v lékárně prodat léky. Dějová linka v některém ze seriálů paní lékárnici asi nějak vadila. U magistry farmacie mě taková reakce dost překvapila. Ale tohle se mi běžně nestává. Mnohem častější jsou reakce: „Já vás odněkud znám!“

Jak na to reagujete?

Usměju se a řeknu: „Já vás taky.“ Na to dotyčný znejistí a pátrá odkud. Pak padají dotazy, jestli jsem nebydlela v Kobylisích nebo nepracovala v České pojišťovně. Tahle část je obzvlášť zábavná. Většinou celý rozhovor ukončím naoko smutným konstatováním: „Je škoda, že si nepamatujete svoji spolužačku z mateřské školky.“ A na to už většina z nich nedokáže reagovat. Protože kdo z nás si pamatuje někoho ze školky, že jo!?

Vy jim nikdy neřeknete, kdo jste?

Kdepak! Nikdy to neřeknu. Nechám je v tom. To bych jim jako měla říct: „A neznáte mě náhodou z televize?“. To bych přes zuby nedokázala ani procedit.

Prý vás čeká role v jednom seriálu…

Dělala jsem kamerové zkoušky na novou sérii Vinařů. Je to seriál, který se podle mých kritérií připravuje opravdu velmi profesionálně. Určitě nehraju příjemnou a milou paní. O to je to zábavnější a zajímavější. Ale víc bych zatím nechtěla prozrazovat.

Teď jste dotočila novou sérii pořadu Jak se staví sen. Architektura vás prý zajímala už na základce.

Člověk ale nemusí mít vystudovanou architekturu na to, aby bydlel v útulném prostředí. Ovšem až s tím pořadem jsem si uvědomila, že to, jak bydlíte, vypovídá o tom, jaký jste. A došlo mi, jak moc toho na sebe člověk prozradí, když si do bytu někoho pozve.

A co vy? Už jste si svůj sen postavila?

Já ho stavím průběžně. Baví mě doma věci dodělávat a předělávat. Manžel to tiše toleruje. Pro mě je pak odměnou, že se doma kluci i já cítíme dobře.

