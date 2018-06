Syn Něrgešové už píše povídky. Nemyslím, že je génius, říká moderátorka

„Píše od pěti let. Není to normální, my jsme věděli, že tam bude něco nadstandardního už zhruba ve třech letech, kdy zmákl celé druhohory, rozdělení dinosaurů a znal jejich názvy,“ prozradila Něrgešová.

S manželem Jaroslavem Pleslem mu našli vhodnou školu, která je ovšem státní. „Zařídili jsme super základní školu, která je státní, ale počítá se v ní s tím, že ty děti už v šesti letech píšou, čtou a počítají,“ řekla moderátorka.

„Nemám doma génia. Nemyslím si, že je geniální. Myslím, že je lehce nadprůměrně inteligentní a ten život okolo ho baví, baví ho přijímat informace a umí je aplikovat. A co bude dál? Za tři roky může být všechno zase jinak,“ dodala.

Syn Adam ještě chodí do školky, ale na matku už se neustále nevěší. „Bojím se té chvíle, až bude odmítat pusu. Já sama to nenáviděla. Zpívala jsem ve sboru a tatínek mě vozil na zkoušky přímo před vchod, což jsem úplně nesnášela. Říkala jsem si, proč jsme nemohli zastavit o dva metry jinde a rozloučit se v tajnosti? U Adámka to zatím není. Jeho kamarádi ze školky už to ale dělají a já mu vždycky říkám: Oni se stydí dát mámě pusu. To ty se nestydíš, viď? Vždyť na tom nic není,“ popsala.

Otcem Adama je šéfredaktor MF DNES Jaroslav Plesl. S ním se moderátorka seznámila právě v budově, kde deník sídlí. „Paradoxně to tehdy bylo v Anděl Media Centru, kde můj manžel dělal v Lidových novinách a já v Expresradiu. Takže jsme se poprvé viděli v tom baráku, kde on teď znovu pracuje,“ popsala.

Brali se v roce 2007 v Ledeburských zahradách pod Pražským hradem a syn Adam se jim narodil o rok později.