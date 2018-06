Laďka Něrgešová: Rodit budu u doktora, který je zlatíčko a pankáč

Určitě však nepropadá pochmurným náladám. "Už se moc těšíme. Jen si vůbec nedokážu představit, že fakt vyleze mimino," přiznala se smíchem. Pohlaví dítěte si nechali s manželem od doktora sdělit, už tedy vědí, že se jim narodí kluk. Z pověrčivosti ale nechtějí prozradit jméno dítěte. "Opravdu to na mně nechtějte, nevědí to ani rodiče. Když ještě chlapeček není narozený, považovala bych to za určitý druh rouhání, nezlobte se," vysvětlila herečka.

Termín porodu je stanoven na 17. nebo 18. července. Moderátorka má už nyní sbalenou tašku do porodnice pro případ, že by se miminku chtělo na svět dříve. "Je to nespravedlivý, téměř všechny mé kamarádky rodily o asi devět dnů dříve, už bych to tedy měla mít za sebou," postěžovala si.



Laďka Něrgešová se svým manželem Jaroslavem Pleslem

Místo, kde bude porod probíhat, tají. "Rodit budu tam, kde rodí můj dlouholetý gynekolog pan doktor Libor Novák, který je zlatíčko a pankáč. Jehož přístup mi absolutně vyhovuje. Maximálně mu důvěřuji." I když konkrétní místo, kde se porodnice nachází, Něrgešová prozradit nechtěla, přece jen něco málo naznačila. "Je to mimo Prahu, ale já jsem klidná. Vzala jsem si totiž takového chlapa, u kterého mám stoprocentní jistotu, že mě odrodí i cestou v autě," pěje chválu na svého manžela Jaroslava Plesla. "To spíš budu hysterická já a Jarda bude ten, který mě podrží."

Návrat před kamery seriálu Velmi křehké vztahy zatím Něrgěšová neplánuje. "Chci se vrátit, ale teď vám nedokážu říct konkrétní datum. Vše se bude odvíjet od toho, jaký režim bude dítě mít a jaké budou další okolnosti. Vše se ale včas dozvíte," slíbila budoucí maminka.