VIDEO: Laďka Něrgešová bez make-upu. Odlíčila se v živém vysílání

K významnému gestu se Laďka Něrgešová odhodlala v reakci na reportáž o nenalíčených celebritách. V živém vysílání si vzala odličovací ubrousek, aplikovala ho na tvář a vzápětí si rozcuchala vlasy.

„Aby to bylo fér, takhle to vypadá v reálu. Nenalíčená, rozcuchaná. Tímto krokem jsem se rozhodla zvednout sebevědomí všem ženám, které mají pocit, že oproti krásným a nalíčeným hvězdám a hvězdičkám najdou před zrcadlem to, co najdou,“ uvedla moderátorka.

„Tímto se k tomu dobrovolně připojuji, protože s tím, jak vypadám - nenalíčená a rozcuchaná - jsem absolutně smířená,“ dodala Něrgešová, která je manželkou šéfredaktora MF DNES Jaroslava Plesla.