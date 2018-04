Laďka Něrgešová se po 11 letech manželství rozvádí

„Tohle je velmi nepříjemná životní situace, se kterou se snažím už pár měsíců vyrovnávat. A můžu říct jen to, že udělám všechno pro to, aby to celé mělo co nejmenší dopad na naše děti,“ cituje Něrgešovou deník Blesk.

„Jsou věci, o kterých se nemluví. Můžete je sdílet s blízkými. A ti nejbližší vás možná uvidí i na kolenou a brečet. Jsou prostě chvíle nebo zážitky, které vás na ta kolena srazí. A pak je v pořádku být smutná a bolavá. Ale ne dlouho! Pak musíte vstát a jít dál. A se zdviženou hlavou a úsměvem na tváři!“ napsala moderátorka na sociálních sítích.

„Každá rána je vlastně jen taková zkouška. Zkouška, která vás posouvá dál. A zkrátka z vás udělá zase o kousek lepšího. Pokud to ovšem jako zkoušku pojmete. Sebelítost a obviňování druhých je k ničemu. To vy si z toho máte něco vzít. Všechno je tak, jak má být. I když to tak zpočátku třeba nevypadá.“

Moderátorka už v prosinci překvapila hubenou postavou. Prozradila, že shodila těhotenská kila a i něco navíc. Údajně zhubla kolem 28 kilo.

Laďka Něrgěšová a Jaroslav Plesl se vzali v roce 2007. Mají dvě děti, syna Adama (9) a dceru Medu, které budou v létě dva roky.