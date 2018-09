Krematorium mě nejdřív trochu vyděsilo, říká o nové roli Županič

Měl jste během léta čas na nějaký odpočinek nebo dovolenou?

Neměl jsem moc volna, protože jsem točil s Jiřím Adamcem Léto s gentlemanem, do toho točím seriál Kameňákov. Dělal jsem i velké role v dabingu, nějaké animované filmy. Do toho hraji v Divadle Bez zábradlí. Takže léto bylo velmi pracovní a dost mě to mrzí, protože mám takovou hezkou chatu a za celé léto jsem tam spal dvakrát.

Myslíte, že se tam dostanete třeba ještě na podzim?

Vlastně vůbec netuším, protože aktuálně hraji ve třech divadlech. Navíc mě tam čeká hodně práce, což mi nevadí, protože hrozně rád tam trávím čas a úžasně se mi na chalupě spí.

Jezdíte stále s divadlem po republice, nebo jste si dal třeba pauzu od cestování?

Jsem v divadlech Kalich, Bez zábradlí a Fidlovačka a s repertoárem samozřejmě jezdíme i po republice. Snažím se pracovat, co to jde.

V nově připravovaném seriálu Světlu vstříc hrajete ředitele krematoria. Jaká je to pro vás role?

Točí se to v krematoriu na těch nejbizarnějších místech, jako je pec, lednice. Jak je známo, člověk si zvykne i na šibenici, takže i na toto. Já tam mám dost textu, takže si ho opakuji, abych něco nezkazil.

Zažil jste nějaké šílené okamžiky v rámci natáčení?

Zažil. Ten pán, co se tam stará o pec, měl na natáčení svou čtyřletou holčičku. Ta si tam tak mezi těmi rakvemi pobíhala a bylo jí vlastně úplně jedno, kde je a co tam je. Pro mě to bylo potvrzení toho, že život je koloběh a že až my skončíme u té pece, tak tam budou zase nějaké malé děti a zase tam budou běhat. Musím ale uznat, že ta role má své a mně se moc líbí.

Jak dlouho jste si na natáčení v ne příliš obvyklém místě zvykal?

Asi hned poprvé to pro mě bylo celkem v pohodě. Je možná hrozné, co teď řeknu, ale když vidíte ten popel v peci, tak člověka to malinkato vyděsí. Když začnete dělat a hrát, přemýšlíte o textu a dialogu, potom vás to přejde. Točil jsem na hřbitově, tedy spíš u hřbitova. To byla Vesničko má, středisková s Jiřím Menzelem. Ale to je něco jiného. Tady v krematoriu je ten výrobní prostředek k tomu hřbitovu.

V seriálu je hodně černého humoru. Máte ho sám rád?

Mám černý humor moc rád a v tomto seriálu je takový, že jsem se u toho musel smát i já sám. Je to naprosto dokonale napsané. Bavil jsem se, tak doufám, že i diváci budou. I když je to v těchto místech, kam člověk nechodí zrovna rád.

Seriál bude na internetu. Je to vaše internetová prvotina?

Ne. Já už jsem dělal s Milanem Šteindlerem pro internetovou televizi. To bylo o zvířátkách a já jsem točil hajného, který zahýbá s manželkou Jelena. To byla také taková krásná absurdní věc a s Milanem to byla krásná práce.