Do nového roku vletím nějakou srandou. Ožením se, pochlubil se Vízek

„Stejně si myslím, že se se mnou zatočil svět, protože jsem v šedesáti letech přestoupil do jiného fotbalového klubu, byl jsem ve StarDance, mám malou dceru a vypadá to, že se budu asi ženit. Je to asi půl roku, co jsem přítelkyni požádal o ruku, dal jsem jí v restauraci snubní prstýnek,“ řekl Vízek v pořadu Telebrity webu Expres.cz.

„Bude to formou veselé party, Simona si pozve pár sestřiček z nemocnice, já pár fotbalistů, kdoví, jestli tam nenastanou nějaké zajímavé kontakty. Už se na to těším. Chtěli jsme to letos, ale kvůli počasí už nevím. Asi to necháme z jara a vletím do nového roku nějakou takovouhle srandou,“ prohlásil.

Ladislav Vízek má z prvního manželství dceru Pavlínu (41), která si vzala fotbalistu Vladimíra Šmicera, a syna Ladislava. S bývalou manželkou vychází skvěle.

„Rodina funguje dokonale. Moje bývalá manželka nám dceru kolikrát pohlídá. Vůbec tam není žádná zášť. My jsme se rozešli úplně v dobrém. Setkáváme se všichni u Šmicrů, tam je to takové pohodové,“ prozradil.

Jelikož měl první děti coby aktivní sportovec, moc si jich kvůli kariéře neužil. O to víc si otcovství vychutnává nyní.

„Je to starost, ale mně to vůbec nevadí. Jsem na volné noze, mám každý den volno, takže ji vodím do školky i vyzvedávám. Mamina je vrchní sestra v krčský porodnici a dělá každý den od pěti hodin do tří, takže ta starost je na mně,“ říká Vízek.

„Aniž bych se opičil po těch starších otcích, Gottovi a Jandovi, dělá mi to obrovskou radost. Své první děti jsem si vůbec neužil. Byl jsem furt na soustředění, ve světe s fotbalem. Děti mi pomalu říkaly strejdo. Nyní jsem s dcerou každý den a je to strašně roztomilé a můžu říct, že to všem doporučuji. Kdo má na to nervy, komu to nevadí, tak je to úžasné,“ říká.

Fotbalista svého krátkého účinkování ve StarDance nelituje. Po vypadnutí se mu prý tak trochu i ulevilo.

„Je to úleva od té dřiny. Tanec není sport, je to skoro umění a opravdu náročné. Když jsem vypadl, ulevilo se mi od kolotoče celotýdenní dřiny, tréninků, ale na druhou stranu jsem zarmoutil parťačku Evu Krejčířovou. Tak se to ve mě trochu hádalo. Pondělí až středa na Kavčích horách to ještě šlo. Ale čtvrtek až sobota na Barrandově v ateliérech, kde jsem šli z účesů, na parket, to točení, maskérny, nějak se mi to přejedlo a bylo toho na mě opravdu hodně,“ dodal.