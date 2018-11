Ladislav Vízek se podruhé oženil. Svatbu měl v Dubaji

„Háša mi byl za svědka. Sparťan, který do mě celý život kopal, to je co? Ale vážně, všechno mi tady zařídil, o všechno se postaral. Je to fakt kamarád,“ cituje novomanžela Blesk.

Obřad byl na konzulátu a podle velvyslance to byla jeho teprve čtvrtá svatba za šest let. Nevěstě šla za svědka fotbalistova dcera z prvního manželství Pavlína, která má za muže Vladimíra Šmicera.

Ladislav Vízek zdravotní sestru, s níž má šestiletou dceru Viktorii, požádal o ruku už před dvěma lety.



„Bude to formou veselé party, Simona si pozve pár sestřiček z nemocnice, já pár fotbalistů, kdoví, jestli tam nenastanou nějaké zajímavé kontakty. Už se na to těším. Chtěli jsme to letos, ale kvůli počasí už nevím. Asi vletím do nového roku nějakou takovouhle srandou,“ plánoval v roce 2016.