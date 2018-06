Osmdesátník Trojan slaví narozeniny nadvakrát jako britská královna

Herec Ladislav Trojan, kterého proslavila role syna Potůčka v seriálu Tři chlapi v chalupě, miluje svoji chalupu v Jincích. Tam jako každoročně s rodinou slavil narozeniny. Rodák z Prahy ale chystá ještě další oslavu.

"Ten osmdesátník Trojan na tu první nedorazil a já jsem byl rád, protože on není důležitý. A my jsem si to alespoň užili," řekl iDNES.cz v žertu Ladislav Trojan.

Lubomír Lipský, Ladislav Trojan a Jan Skopeček v seriálu Tři chlapi v chalupě (1963) Ladislav Trojan a Květa Fialová ve hře Tři na lavičce (2001)

Herec má s manželkou Olgou dva syny. Ondřej je režisérem a producentem, Ivan hercem. Rod Trojanů se nemusí bát, že by vymřel po meči. Ladislav má totiž šest vnuků, dva od Ondřeje a čtyři od Ivana.

"My už jsme zvyklí, že v rodině neumíme dělat holčičky. Já jsem rád i za ty kluky, jen mojí ženě je to líto. Ona totiž hrozně ráda plete a kluci na ty svetříky moc nejsou," prozradil herec.

Ilja Prachař, Stella Zázvorková a Ladislav Trojan v seriálu Rodina Bláhova (1959)

Silný ročník osmdesátníků

Kromě Ladislava Trojana letos oslavili osmdesátku také režisér Miloš Forman, herci Stanislav Zindulka a Josef Zíma a herečka Alena Vránová.

"Je to náhoda. Takhle jsem o tom nepřemýšlel. Za to ale spíš můžou naši rodiče," řekl herec, který si zahrál i v prvním československém televizním seriálu Rodina Bláhova z roku 1959.

Na "stará" kolena se vrátil do Základky

Ladislav Trojan se pořád věnuje divadlu i filmování. Hraje v divadle Na Fidlovačce, U hasičů nebo ve Viole. S představeními Tři na lavičce, Co se v detektivce nestalo, nebo Vrátila se jednou v noci jezdí po celé republice.

Vystupuje také v pořadu Kouzelná školka a jeho zatím posledním filmem byl v roce 2012 Školní výlet. V novém primáckém seriálu Základka hraje bývalého učitele výtvarné výchovy Oktábese, který se nehodlá smířit s tím, že je v důchodu.

"Hrál se mi moc dobře. Je totiž nahluchlý a starý. Já sice hluchý nejsem, ale tak trochu starý ano," dodal Trojan.