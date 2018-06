Trojan: Až po rozchodu s Brejchovou jsem poznal ženu svého života

Přestože říká, že je taková stará vykopávka a už si málo pamatuje, na svoji první lásku zavzpomínal. Jemu bylo 22 let a Olze Špíchalové 20. Chodili spolu víc než rok. Byla podle něj velmi příjemná, taková věcná, nesentimentální a praktická dívka.

„Samozřejmě taky výborně vypadala a měla osobitý humor. Pocházela z dělnické rodiny a bydlela na Žižkově. Když jsme se poznali, pracovala jako úřednice na Příkopech, já tam na ni vždycky čekal. Courali jsme po Praze, oba nás zajímalo divadlo. U těch jejích ochotníků jsem pak režíroval Popelku a Olgu jsem obsadil do hlavní role. Vlastně už si ani nevybavuju, jak jsem se k té režii dostal. Nejspíš jsem jí tím chtěl zaimponovat,“ prozradil herec.

Ladislav Trojan říká, že tenkrát byl ještě moc mladý a nedostali se k tomu, aby plánovali společný život.

„Nebyla to osudová láska. V tak mladém věku jsem na to ještě neměl myšlenky. Na Havla jsem nežárlil, i když mi samozřejmě trochu vadilo, že mi ji přebral takový sedmnáctiletý mladíček. Ale už tenkrát na něm něco bylo, takový jemný sečtělý intelektuál. A já mu docela v klidu ustoupil,“ přiznal.

Herecká legenda říká, že víc ho zasáhl rozchod s Janou Brejchovou, se kterou chodil poté. Tehdy jí nebylo ještě ani osmnáct a on už chodil na DAMU.

„Jana ke mně jako ke studentovi umělecké školy při svém mládí tak trochu vzhlížela. Já ji vždycky doprovázel domů na Bulovku, zpátky do Dejvic jsem chodíval pěšky. Jana jezdila k nám na chatu, znala se s mými rodiči. Já bral ten vztah ze začátku s rezervou a teprve časem se zamiloval. O to bolestnější byl rozchod. Ne že by praštila dveřma. Jednoho dne přišla k nám - dopoledne, když naši nebyli doma - a prostě řekla, že už se nebudeme scházet. Poznala totiž Miloše Formana,“ prozradil Trojan.

Až pak prý poznal ženu svého života. S manželkou Olgou (81) se vzali tajně a jen se svědky. Překvapeným rodičům to řekli až dodatečně. Pár žije spolu už 58 let a má spolu dva syny, producenta a režiséra Ondřeje a herce Ivana. A co ho na manželce nejvíce upoutalo?

„Že je velmi pracovitá, příjemně společenská. Taky výborná matka, která má smysl pro rodinu. Nevím, jak bych to řekl, mezi námi panovala harmonie... a platí to dodnes. Zlatá žena, která o mě vzorně pečuje. Nemohl jsem si vybrat líp. Mým vzorem byli rodiče, jim se taky podařilo hezké manželství. A musím zaťukat, moji kluci Ivan a Ondřej to trefili podobně. I oni mají prima ženy,“ dodal.